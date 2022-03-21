В Росії заборонили Facebook та Instagram
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську службу BBC News.
Суд задовольнив вимогу Генеральної прокуратури РФ щодо заборони діяльності компанії Meta, що належить Марку Цукербергу. Рішення про заборону роботи соцмереж має бути виконано негайно.
Під час суду представник Генпрокуратури уточнив, що користувачів Facebook та Instagram не каратимуть за обхід блокувань.
Заборона не стосується WhatsApp - генпрокуратура РФ вважає, що у месенджера відсутня "функція з публічного розповсюдження інформації".
Генпрокуратура РФ вимагала визнати Meta Platforms Inc. екстремістською організацією після того, як стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволили користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських військових, а також бажати смерті президентам Росії та Білорусі. Вже наступного дня після цього, 12 березня, у Meta уточнили, що модерацію послаблять лише для постів, написаних в Україні.
"Діяльність організації Meta спрямована проти Росії та її збройних сил. Просимо заборонити діяльність Meta та зобов'язати виконати це рішення негайно", - сказав у Тверському суді представник ФСБ Ігор Ковалевський. Роскомнагляд вимогу підтримав.
"Русофобія не просто є, вона ще й форсується", - заявила прокурорка Наталія Гашуліна.
Коли Гашуліна пояснювала, чому саме використання Facebook та Instagram не буде вважатися екстремістською діяльністю, суддя уточнила: "Поясніть мені як обивателю. Ми прокинемося завтра-післязавтра, у нас не буде "Фейсбука" в країні?"
"Його і зараз нема", - коротко відповіла прокурор.