Супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару, - The Times

82-метрова супер'яхта Graceful президента Росії Володимира Путіна покинула порт у Німеччині та направилася до Балтійського моря. Це сталося до введення санкцій за російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише британське видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"У неділю 82-метрову приватну яхту сфотографували пришвартованою поряд із корветом ВМС Німеччини Emden. З того часу вона пішла до Балтійського моря", - зазначає ЗСМІ.

В Німеччині яхта Graceful перебувала з вересня. Вона проходала модернізацію на знаменитій верфі Blohm+Voss: на судно було встановлено два нові великі балкони, проведено очищення корпусу і капітальний ремонт двигунів.

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Як пишуть низка ЗМІ, 82-метрове комфортабельне прогулянкове судно океанського типу, яке повязують з російським президентом Путіним, починали будувати на північно-двинському "Севмаші", а закінчували в Німеччині.

На воду яхта була спущена в 2014 році і була названа Graceful - тобто "Витончена", або "Граціозна", англійською. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают та віталень. Можлива вартість оцінювалась у 100 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що іспанська влада затримала яхту "Півмісяць" яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігореві Сечіну. Її довжина складає 135 метрів.

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Також стало відомо про затримання яхти Lady Anastasia, російського олігарха Олександра Міхеєва.