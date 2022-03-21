Переселенці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію"
Про це повідомив у відеозверненні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що реєстрація переселенців із постраждалих регіонів через центри адмінпослуг розпочалася 21 березня, а через "Дію" стартує 30 березня.
"Усі три програми (підтримки переселенців) уже затверджено урядом України. Їх реалізація розпочинається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАП, з 30 березня запрацює реєстрація через Дію", - сказав голова уряду.
Як повідомлялося, держава виплачуватиме кожному переселенцю щомісячну допомогу у сумі 2 тис. грн, а також 3 тис. на кожну дитину. Також власники житла, які безоплатно прихистили переселенців, отримають орієнтовно 450 грн за місяць за кожного постояльця. Крім того, роботодавці отримуватимуть по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця із постраждалих регіонів.