За добу "азовці" знищили 2 ворожі танки, потопили катер РФ та ліквідували 17 окупантів
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За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор".
Про це захисники Маріуполя повідомляють у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ
Окрім 2 танків, потопленого катера та ліквідованих окупантів "Азовці" захопили ще й трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".
"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - кажуть у "Азові".