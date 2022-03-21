Зареєстровано кримінальне провадження за фактом примусового вивозу майже 2,4 тис. дітей з ОРДЛО до Росії, - Венедіктова

Окупанти не тільки вбивають наших дітей, вони фактично викрадають їх - примусово переміщуючи на територію РФ.

Про це повідомила у фейсбуку генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зареєстрували кримінальне провадження про вивезення 19 березня 2022 року російськими окупаційними військами 2389 дітей з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Ці дії прокурорами кваліфіковано як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції. За українським Кримінальним кодексом - це порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - зауважила вона.

В межах розслідування будуть перевірені і всі інші факти переміщення дітей з території України.

"Ми зробимо все, щоб притягнути до відповідальності всіх винних осіб як у національних, так і в міжнародних судах", - резюмує генпрокурор.

Також читайте: МЗС закликає світ відреагувати на примусове вивезення в РФ понад 2 тис. дітей з ОРДЛО: Це має ознаки викрадення