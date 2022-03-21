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Міжнародна шахова федерація дискваліфікувала російського гросмейстера за підтримку Путіна

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Міжнародна шахова федерація дискваліфікувала російського гросмейстера за підтримку Путіна
Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про усунення російського гросмейстера Сергія Карякіна на шість місяців. Йому заборонено брати участь у турнірах під егідою організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Раніше висловлювання Карякіна привернули увагу комітету з етики ФІДЕ. 32-річний гросмейстер публічно підтримав Путіна та його злочинні дії.

Комісія розглядала і справу російського гросмейстера Сергія Шипова, який також став на захист терористичних дій кремля. Його ФІДЕ не дискваліфікувала.

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Раніше ФІДЕ позбавила шахістів Росії і Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Гравці зможуть перебувати за шахівницею лише під нейтральним прапором.

Також припиняються спонсорські контракти ФІДЕ з компаніями зі списку санкцій і компаніями, контрольованими Росією або Білоруссю.

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Топ коментарі

  • Юрій Яцуляк
    Він не просто росіянин - який підтримав війну і вбивства українців. Він - зрадник України, який перебіг на сторону окупанта.
  • Мосий Шило
    Ця мерзота народилася в Україні у Краматорську
  • jklpqrs
    Шах, валенок, и мат. Ты проср@л.
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