Закарпаття прийняло вже понад 220 тисяч вимушених переселенців, - голова ОВА Микита
1 65211
Станом на сьогодні Закарпатська область прийняла вже понад 220 000 вимушених переселенців із тих областей України, де наразі тривають бойові дії.
Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодоби на Закарпаття прибувають від 5 до 10 тисяч осіб, частина з яких виїжджає за кордон. Ми постійно співпрацюємо з Угорщиною, Словаччиною та Румунією, які тимчасово розміщують у себе українців. Нині головне для нас — забезпечити переселенців тимчасовим місцем проживання, харчуванням та, за необхідності, надати медичну допомогу", - зазначив Микита.
Голова військової адміністрації також повідомив, що ситуація в області із харчуванням та медикаментами є абсолютно контрольованою. Крім того, обласна влада та волонтери практично щодня відправляють гуманітарну допомогу в ті населені пункти, де тривають бойові дії.