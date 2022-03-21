Глава МЗС Франції Ле Дріан попередив про перспективу продовольчої кризи: "Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має визнати перспективу того, що війна в Україні може призвести до глобальної продовольчої кризи.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна та Росія є гігантськими експортерами зерна, і половина пшениці, що імпортується в Африку, припадає на ці дві країни, у той час як світові ціни на продовольчі товари вже зросли унаслідок війни. Експорт продовольства з України практично припинився, а можливості вирощувати та збирати врожай цього року перебувають під загрозою через війну.

"Ми маємо швидко впоратися з цією новою ситуацією", - сказав Ле Дріан перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок.

Читайте також: Війна РФ проти України може спричинити світовий голод, - генсек ООН

"Не санкції підривають глобальну продовольчу безпеку, а війна, бо немає жодних санкцій щодо продуктів харчування. Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду. Ми бачимо наслідки війни, неможливість збирання врожаю, посіву, експорту", ​​- додав він, говорячи про Україну.

Міністри сільського господарства ЄС зустрічаються у понеділок, щоб узгодити свої відповіді на кризу, а Європейська комісія цього тижня проводить велику конференцію з гуманітарних питань, яка також стосуватиметься продовольчої безпеки.