Закликаємо Китай відіграти важливу роль у знаходженні політичного рішення у війні проти України, - Кулеба
4 83329
Україна поділяє позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликає Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Десятиліттями українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликаємо Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях", - заявив він.