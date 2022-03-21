ФОПи 1-3 груп знову можуть сплатити податки в застосунку "Дія"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг.
Михайло Федоров нагадав, що окрім відновлення можливості сплати податків для ФОПів, в Дії можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з єПідтримки. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.
"Підтримуйте українську економіку та сплачуйте податки за кілька кліків у Дії", - закликав усіх Михайло Федоров