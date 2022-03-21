Висловлювання Байдена про Путіна ставлять російсько-американські відносини на межу розриву, - МЗС РФ
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Російська сторона обурена словами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про голову Кремля Володимира Путіна. Сьогодні через це було вручено ноту протесту послу США в РФ Джону Саллівану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"21 березня викликаному в міністерство закордонних справ Російської Федерації послу США Джону Саллівану було зроблено демарш і вручено ноту протесту у зв'язку з недавніми неприйнятними висловлюваннями голови Білого дому Джо Байдена на адресу президента Росії", - йдеться у повідомленні.
МЗС РФ в документі переконує, що "подібні заяви американського президента, негідні державного діяча такого високого рангу, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву".
"Попередили, що ворожі дії, що вживаються проти Росії, отримають рішучу і тверду відсіч", - повідомляє МЗС РФ.