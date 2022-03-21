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Агресія Росії в Україні загрожує голодом Близькому Сходу та Північній Африці, – Центр стратегічних комунікацій

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Агресія Росії в Україні загрожує голодом Близькому Сходу та Північній Африці, – Центр стратегічних комунікацій
Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Повномасштабна війна Росії проти України посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5.UA із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією.

"Вторгнення Росії в Україну посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці. 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Більшість виробництва пшениці сконцентровано на сході України, де бойові дії найінтенсивніші. Світові ціни на продовольство зросли більш ніж на 30% від минулого року, а війна в Україні ще більше підвищила ціни, які досягли найвищого з 1974 року рівня із поправкою на інфляцію", – сказано в повідомленні.

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9 березня Україна заборонила експорт зерна та інших продуктів харчування, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі. Навіть якщо ці збої в ланцюжку постачання будуть усунуті найближчим часом, проблеми, швидше за все, збережуться. До того ж бойові дії можуть серйозно підірвати майбутній урожай, особливо якщо війна триватиме до початку посівної у квітні.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Пускай все голодающие идут и пи***дят Пидоросию. А то весь мир молча наблюдает как Пидоросия бомбит и геноцидит украинские города, а они видители думают о пожрать
  • Nazariy0909 Minecrafter
    Лівійцям і ассадитам не вистачить?
    Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
  • Саша ТРОЯ
    А нас це має якось хвилювати? І з якого дива?
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