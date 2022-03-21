Пораненим на мітингу в Херсоні надали медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує, - ОДА
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Постраждалим на мітингу в Херсоні надали медичну допомогу, їхньому життю зараз нічого не загрожує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
"Постраждалим сьогодні на мітингу в центрі Херсона наші медики надали медичну допомогу", - написав Соболевський.
Він повідомив, що життю постраждалих зараз нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Херсоні на площі Свободи щодня відбуваються акції проти російських окупантів. Сьогодні окупанти відкрили вогонь по людях.