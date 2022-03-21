Fitch прогнозує падіння економіки РФ на 8% та інфляцію на рівні 18% до кінця року через санкції
Це прогнозує рейтингове агентство Fitch Ratings, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
При цьому прогноз на поточний рік характеризується крайнім ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни РФ проти України та тривалості санкцій, зазначає агентство.
"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", - йдеться у пресрелізі Fitch.
При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають значнішими і продовжаться довше, проте високі ціни на нафту, витрати на ВПК та профіцит рахунку поточних операцій до початку вторгнення можуть забезпечити економіці країни певну підтримку, вважають аналітики агентства.
Споживча інфляція в Росії, як очікується, досягне 18% до кінця поточного року і становитиме 15% до кінця 2023 року.