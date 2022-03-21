Fitch прогнозує падіння економіки РФ на 8% та інфляцію на рівні 18% до кінця року через санкції

Обсяг російської економіки в 2022 році може впасти на 8% на тлі скоординованих міжнародних фінансових та економічних санкцій, що вдарили по банківській системі та торгівлі.

Це прогнозує рейтингове агентство Fitch Ratings, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

При цьому прогноз на поточний рік характеризується крайнім ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни РФ проти України та тривалості санкцій, зазначає агентство.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", - йдеться у пресрелізі Fitch.

При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають значнішими і продовжаться довше, проте високі ціни на нафту, витрати на ВПК та профіцит рахунку поточних операцій до початку вторгнення можуть забезпечити економіці країни певну підтримку, вважають аналітики агентства.

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Споживча інфляція в Росії, як очікується, досягне 18% до кінця поточного року і становитиме 15% до кінця 2023 року.