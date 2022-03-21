Окупанти викрали мера міста Берислав Шаповалова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у фейсбуку в понеділок.
"19 березня близько 11-ї години дня рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Уже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним і заспокоїти їх", - йдеться в повідомленні.
В обладміністрації зазначили, що Шаповалов має проблеми з серцем, він тяжко переніс захворювання на коронавірусну інфекцію. "Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідомі, скоріш за все вони перебувають у Новій Каховці, де рашисти їх утримують", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що в Херсонській області такі випадки не поодинокі, щодня надходять повідомлення про захоплення та викрадення представників влади та активістів, громадських діячів із різних населених пунктів області. "Разом із центральною владою робимо все, аби полонені повернулися швидше додому", - повідомили в обладміністрації.