Маріуполь увійде у список зруйнованих війною міст світу, - останній евакуйований з міста дипломат ЄС Андрулакіс

Останній евакуйований дипломат ЄС, генеральний консул Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс заявив у неділю, що Маріуполь увійде у список зруйнованих війною міст світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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"Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати – це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград", – сказав Андрулакіс.

Андрулакіс допоміг десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватися з Маріуполя після вторгнення росії в Україну. Він виїхав з Маріуполя у вівторок і після чотириденної подорожі Україною разом із 10 іншими громадянами Греції дістався до Румунії через Молдову.

"Сподіваюся, що ніхто ніколи не побачить те, що бачив я", - сказав Андрулакіс, коли прибув у неділю в міжнародний аеропорт Афін і зустрівся із своєю сім'єю.

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За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь. Щонайменше 10 етнічних греків загинули і кілька отримали поранення після того, як росія почала атаку на Маріуполь. Понад 150 громадян Греції, екіпажів суден і етнічних греків були евакуйовані з регіону, повідомляє МЗС Греції.