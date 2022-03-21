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Путіну не можна дозволяти заробляти на нафті та газі, час висмикнути шнур, - МЗС Литви

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Путіну не можна дозволяти заробляти на нафті та газі, час висмикнути шнур, - МЗС Литви
Глава МЗС Литви Ландсбергіс Габріелюс закликав Європу перекрити будь-які можливості для Росії заробляти на війну з Україною.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін не дає Україні перепочинку. Навпаки, він готовий все посилити. Чому Європа має давати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті та газі? Чи більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання непідсанкційних російських банків у Європі? Час висмикнути шнур", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Євросоюз не може втомлюватись, допомагаючи Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Топ коментарі

  • Роман Дузинкевич
    Не висмикнути шнур, а час вибити табуретку.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ні ! час вибити табуретку !!! а на шнурі най теліпається с синім ізиком !!!
  • хрен
    втопити як щенка в бочці з нафтою
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