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Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Курил через санкції

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Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Курил через санкції
Москва припиняє безвізові поїздки японських громадян на Курили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був вирішити питання приналежності Курильських островів.

Москва припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили. Таке рішення було прийнято через санкції Токіо проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

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Москва виходить з діалогу з Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах, а також блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Давайте, японцы! Не упустите свой шанс! Второй такой будет не скоро! Курилы хотят домой!
    З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
  • Совестно за Брата
    Курилы-Наши.
  • jklpqrs
    Какой смысл был в переговорах, если в них не было никакого смысла? В отличие от санкций. В них смысл есть, и большой. Так что, кацапье, курить бамбук и эвакуироваться с островов. Чем раньше, тем будет дешевле и проще.
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