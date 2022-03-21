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Польща не підтвердила інформацію про порушення повітряного простору винищувачем РФ

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Польща не підтвердила інформацію про порушення повітряного простору винищувачем РФ
Міністерство національної оборони Польщі не підтверджує інформацію про те, що російський винищувач-бомбардувальник у понеділок порушив повітряний простір РП.

Про це повідомили в міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Міністерство національної оборони не підтверджує інформацію про порушення повітряного простору Польщі",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Збройні сили Польщі стежать за ситуацією та вживають необхідних заходів для гарантування безпеки країни.

"Водночас повідомляємо, що в нинішній ситуації, зі зрозумілих причин, ми не інформуватимемо про деталі, які дозволили б ідентифікувати та визначати місцезнаходження залучених сил і засобів, систем, які використовуються, ведення розвідки та іншу діяльність",- йдеться в заяві міністерства.

Читайте: Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що над Волинською областю пролетів російський винищувач-бомбардувальник, який зайшов у повітряний простір Польщі.

Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Схоже парашку не боїться тількі Україна Свята...
  • Dron
    Естессно.
    Если б заметили, нужно было бы реагировать.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Ще не готові їх збивати, то дайте нам ще трохи радянського ППО, ми знаємо що з ним робити. А взагалі Полякам респект.
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