Польща не підтвердила інформацію про порушення повітряного простору винищувачем РФ
Про це повідомили в міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Міністерство національної оборони не підтверджує інформацію про порушення повітряного простору Польщі",- йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Збройні сили Польщі стежать за ситуацією та вживають необхідних заходів для гарантування безпеки країни.
"Водночас повідомляємо, що в нинішній ситуації, зі зрозумілих причин, ми не інформуватимемо про деталі, які дозволили б ідентифікувати та визначати місцезнаходження залучених сил і засобів, систем, які використовуються, ведення розвідки та іншу діяльність",- йдеться в заяві міністерства.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що над Волинською областю пролетів російський винищувач-бомбардувальник, який зайшов у повітряний простір Польщі.