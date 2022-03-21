ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти РФ, в нього не буде включене ембарго на російські нафту та газ, - Кулеба
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Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення держави-агресора в Україну.
Про це в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, п'ятий пакет санкції ЄС проти Росії готується, але є держави, які закликають не поспішати із запровадженням обмежень. МЗС активно працює з цими державами.
"Він (пакет санкцій. - Ред.) міститиме додатково перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів РФ, і він також передбачає певні економічні санкції. Але, на жаль, мушу констатувати, що через позиції дипломатів окремих держав у п‘ятий пакет не буде включене ембарго на постачання російської нафти та газу на ринки ЄС. Однак там будуть інші економічні речі і ми цей пакет обов‘язково дотиснемо", - сказав міністр.