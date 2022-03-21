Польовий ізраїльський шпиталь у Мостиськах готовий до початку роботи, – ОВА

У вівторок, 22 березня, у Мостиськах запрацює польовий шпиталь, розгорнутий ізраїльськими медиками.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

У госпіталі надаватимуть медичну допомогу переселенцям та мешканцям Мостиської і сусідніх громад.

"Цей проєкт реалізує Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України, за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проектами в Ізраїлі та JDC", - додав Козицький.

У спеціально облаштованих наметах ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд. Для хірургічного втручання ізраїльські медики користуватимуться приміщеннями лікарень громади.

У шпиталі передбачений також окремий ковідний ізолятор і обладнані три палати стаціонару: чоловіча, жіноча та дитяча.

Ізраїльські лікарі працюватимуть у взаємодії з місцевими медиками.

Передбачені окремі навчальні заходи для українських медиків. Не виключені також онлайн-консультацій із залученням ізраїльських фахівців різних профілів.

Загальна кількість персоналу шпиталю становитиме близько ста осіб, з яких 60 медиків.

"Нагадаю, подібний шпиталь, який організувала американська спільнота "Сумка Самарянина", запрацював 14 березня у Львові", - зазначив очільник ОВА.