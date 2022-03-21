Польовий ізраїльський шпиталь у Мостиськах готовий до початку роботи, – ОВА
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
У госпіталі надаватимуть медичну допомогу переселенцям та мешканцям Мостиської і сусідніх громад.
"Цей проєкт реалізує Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України, за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проектами в Ізраїлі та JDC", - додав Козицький.
У спеціально облаштованих наметах ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд. Для хірургічного втручання ізраїльські медики користуватимуться приміщеннями лікарень громади.
У шпиталі передбачений також окремий ковідний ізолятор і обладнані три палати стаціонару: чоловіча, жіноча та дитяча.
Ізраїльські лікарі працюватимуть у взаємодії з місцевими медиками.
Передбачені окремі навчальні заходи для українських медиків. Не виключені також онлайн-консультацій із залученням ізраїльських фахівців різних профілів.
Загальна кількість персоналу шпиталю становитиме близько ста осіб, з яких 60 медиків.
"Нагадаю, подібний шпиталь, який організувала американська спільнота "Сумка Самарянина", запрацював 14 березня у Львові", - зазначив очільник ОВА.