Ми маємо доказ, що російські окупанти вивезли тисячі дітей з Маріуполя в бік РФ, - Кулеба
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Війська РФ, порушуючи міжнародне право, вивезли тисячі дітей з Маріуполя у бік Росії.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо конкретний доказ того, що вони тисячі дітей вивезли з Маріуполя у бік РФ. Це порушення міжнародного права", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, Маріуполь - це не просто трагедія України, це трагедія всього світу, це один суцільний військовий злочин, який вчиняє РФ.