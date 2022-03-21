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Ми маємо доказ, що російські окупанти вивезли тисячі дітей з Маріуполя в бік РФ, - Кулеба

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Ми маємо доказ, що російські окупанти вивезли тисячі дітей з Маріуполя в бік РФ, - Кулеба
Війська РФ, порушуючи міжнародне право, вивезли тисячі дітей з Маріуполя у бік Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо конкретний доказ того, що вони тисячі дітей вивезли з Маріуполя у бік РФ. Це порушення міжнародного права", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, Маріуполь - це не просто трагедія України, це трагедія всього світу, це один суцільний військовий злочин, який вчиняє РФ.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    То кончені необучаємі тварі, їх тільки знищувати.
  • Александр d30dc4a6
    История повторяется. Это ясыр - орда после разграбления и сожжения города, уцелевших жителей уводит в рабство. Кого-то продадут на невольничьем рынке, молодых девушек и девочек в бордель, мальчиков в янычары... А потом эти янычары (Иваны родства непомнящие), с промытыми мозгами, будут с собачьей верностью убивать своих родных и соплеменников.
  • Ksenia VB
    Попсували дитинство, розбили надії
    Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
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