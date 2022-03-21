Від обстрілів у Києві вже загинули 65 мирних мешканців, - Кличко
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Від обстрілів агресора у Києві від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 65 мирних мешканців, в тому числі 4 дітей.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас у місті на сьогодні майже 300 осіб постраждали від обстрілів російськими військами, зокрема – 16 дітей. Чимало людей знаходяться у лікарнях. Загинули 65 мирних мешканців столиці, серед них – четверо дітей", – сказав Кличко.
За його словами, російські загарбники продовжують обстрілювати місто через провал плану швидкого захоплення столиці.