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Конкретної дати зустрічі Зеленського та Путіна немає, - Подоляк

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Конкретної дати зустрічі Зеленського та Путіна немає, - Подоляк
Зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна є ключовою для того, щоб був мир.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (зустріч. - Ред.) готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася. 

Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - розповів він.

За словами Подоляка, поки він готовий сказати, коли саме буде зустріч.

"Бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    І не буде.
    Якщо хтось не надумає капітуляцію підписувати.
  • Green sheet
    Вот нахера такие вбросы делать чтобы будоражить общество? Когда уже будет конкретная дата встречи тогда и скажите чтобы народ вышел и смел власть капитулянтов
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    в найвеличнішого якась манічка що до зустрічі із ******?
    увідєть путєна - і шо?
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