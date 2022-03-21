Формат компромісів з РФ вирішуватиметься на референдумі - це стосується гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій, - Зеленський

Остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум. Це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО. - Ред.), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", - сказав він.

Отже, за словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства, зазначає видання.

"Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - додав глава держави.

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