У Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю - родину Кумок. У цей час Ізраїль не хоче сваритися з росіянами, - Верещук

Сьогодні у Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю: Тетяну Кумок та її батьків – Віру та Михайла Кумок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала глава МінТОТ Ірина Верещук.

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"Тому, хочу зауважити про Ізраїль, - пише Верещук. Якщо прямо і просто, Ізраїль не хоче сваритись з росіянами. Через це вони фактично призупинили безвіз з Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати. Звісно, на таку позицію у політичної еліти Ізраїлю можуть бути певні свої геополітичні та економічні міркування. Але виходить, що ізраїльтяни досі погано знають українців, включаючи українських євреїв. Ми на коліна ніколи не станемо!

Я завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати: що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у даному випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі.

А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян?

Перед Другою світовою війною теж ніхто не хотів сваритись з Гітлером. Думали, що біда їх якось омине. Але, так не буває. І я була переконана, що ізраїльтянам такі речі мають бути очевидними на генетичному рівні.

Тут не варто приховувати: українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни. Впевнена, що ізраїльський народ на боці України. Напевно, у політичного істеблішменту Ізраїлю ще є час встати на правильний бік, бо, скоріш за все, посередині стояти, зрештою, не вийде".

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Нагадаємо, кілька днів тому викрадена нині Тетяна Кумок провела аналогію між тим, що роблять російські загарбники на окупованих українських територіях, та діями нацистів і Третього райху щодо євреїв у 30-40-х роках минулого століття.