ЄС виділяє Україні додаткові 500 млн євро, - Боррель

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель анонсував додаткові 500 млн. євро Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", - сказав він.

За словами Борреля, всі держави-члени "залишаються надзвичайно єдиними у підтримці України дипломатично на міжнародній арені, продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".

Він також повідомив, що в ЄС розцінюють те, що відбувається в Україні, як "масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу".

"І це не залишиться без відповіді. Тому ми вітаємо Комісію, встановлену Радою з прав людини ООН. Ми вітаємо розслідування (цих злочинів) прокурором Міжнародного кримінального суду", - зазначив високий представник.

У зв’язку з цим він констатував, що міністри закликають Росію до виконання рішення Міжнародного суду ООН, яким вона має зупинити вторгнення в Україну. Боррель також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з нашими партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.

Також читайте: Глави МЗС ЄС погодили надання 500 млн євро військової допомоги Україні, - Йозвяк