Для дітей-переселенців у країнах перебування організують навчання за держстандартами та програмами України

Для дітей-переселенців у країнах перебування можуть бути організовані окремі класи, навчання у яких проводитиметься за державними стандартами та освітніми програмами України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки.

"З ініціативи громадських організацій українців в окремих країнах (за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади), для переселенців можуть бути організовані окремі установи та класи, навчання в яких проводитиметься за державними стандартами та освітніми програмами України. Видача документів про освіту за таких умов здійснюватиметься Міжнародною українською школою (МУШ) або будь-якою іншою установою середньої освіти України, з якою у громадських організацій чи навчальних закладів країн перебування будуть відповідні угоди стосовно допомоги українським дітям. Усі учні мають бути в установленому законодавством України порядку зараховані до МУШ чи іншого навчального закладу", - сказано в повідомленні.

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Наголошується, якщо школа, де діти навчалися в Україні, вже організувала дистанційне навчання, необхідно рекомендувати учням підключитись до нього. Встановити контакт зі своїм закладом мають батьки.

Батьки можуть також звернутися до Міжнародної української школи із заявою про зарахування на екстернат на індивідуальній основі.

Для групової чи індивідуальної роботи діти можуть використовувати будь-які онлайн-ресурси, насамперед сайт і застосунок "Всеукраїнська школа онлайн", де розміщені всі навчальні матеріали для учнів 1-11 класів.

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"Міжнародна українська школа Міністерства освіти і науки України також підготувала програми самостійної роботи, де розміщені посилання на електронні підручники та дидактичні/мультимедійні матеріали. Програми самостійної роботи впорядковані за класами та предметами", - сказано в повідомленні.

З інформацією можна ознайомитись за посиланням: https://uis.org.ua/methodic/

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