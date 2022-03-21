"Коней за що?!", - у Гостомелі окупанти спалили стайню. ФОТО
Про це розповіла власниця стайні Олександра, інформує Цензор.НЕТ.
"Я на стайню не змогла потрапити вже 24 лютого, а моїм конюхам росіяни наказали піти приблизно 1 березня, інакше погрожували застрелити всіх коней. Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13 числа", – поділилася Олександра.
Фотографії обгорілих трупів коней вона отримала сьогодні від одного зі знайомих, який побував на місці згарища.
"Ще 5-7 коней зараз тиняються між Гостомелем та Бучею. Трава вже пішла, воду вони знайдуть. Головне – щоб під обстріл не потрапили", - додала власниця конюшні.
За її словами, до війни вона мала чимало друзів у Росії. Тепер із цим покінчено.
Щойно отримавши фото обгорілих кінських трупів, Олександра розіслала їх колишнім власникам для впізнання. Багатьма кіньми, за її словами, володіли діти 7-10 років. Сьогодні у їхніх сім'ях стало ще більше приводів для ненависті до окупантів.
"Стайня – це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву "Русский корабль иди нахуй".
На фото – одна із впізнаних загиблих кобил на прізвисько Індіана до війни та після приходу військ Росії.