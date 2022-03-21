Уряд Польщі готується до можливого нападу РФ, - Дещиця
Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", – наголосив Дещиця.
За його словами, в Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.
"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити зближення російських військ до кордонів з Польщею", - наголосив дипломат.
За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати західну Україну. Однак це нічого не має спільного з реальністю.
"Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув в Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", - додав він.