Уряд Польщі готується до можливого нападу РФ, - Дещиця

Польща повністю розуміє всі загрози зі сторони Росії. Уряд країни готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", – наголосив Дещиця.

За його словами, в Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити зближення російських військ до кордонів з Польщею", - наголосив дипломат.

За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати західну Україну. Однак це нічого не має спільного з реальністю.

"Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув в Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", - додав він.

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