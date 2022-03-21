Лондон звинуватив Росію у фейкових дзвінках британським міністрам від імені України

Уряд Великої Британії публічно звинуватив Росію у фейкових дзвінках британським міністрам щодо конфлікту в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням ВВС.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що минулого тижня з ним зв'язалися самозванці. Пан Воллес назвав "російською дезінформацією, спотворенням та підступними прийомами" телефонний дзвінок, під час якого невідомий намагався видати себе за прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомляє видання, пана Воллеса підключили до відеодзвінка Microsoft Teams, який тривав близько 10 хвилин.

Відеодзвінок було організовано після того, як електронний лист, нібито від помічника посольства України в Лондоні, був надісланий до урядового відомства, а потім перенаправлений до Міністерства оборони.

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Вочевидь, пана Воллеса запитали про те, чи відправить Велика Британія військові кораблі до Чорного моря і чи має Україна отримати ядерну зброю. Міністра оборони також, очевидно, запитали про перспективу відмови України від своїх амбіцій вступити в НАТО і стати "нейтральною" державою.

Невдовзі міністр внутрішніх справ Пріті Патель повідомила, що вона теж отримала подібний дзвінок на початку тижня.

На Даунінг-стріт також повідомили про невдалу спробу зв'язатися з міністром культури Надін Дорріс.

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У понеділок речник прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив журналістам, що "російська держава несе відповідальність за фейкові телефонні дзвінки, зроблені міністрам Великої Британії минулого тижня".

Речник не вказав більше подробиць, але додав, що це стандартна практика для російських інформаційних операцій.

"Ми бачимо низку відволікаючих історій і відверту брехню з боку Кремля, що відображає розпач Путіна, який прагне приховати масштаби конфлікту та невдачі Росії на полі бою", - сказав він.