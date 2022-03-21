Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині, три з них відбила ППО, - ОВА
30 03942
Війська РФ завдали ракетного удару по Рівненському району.
Про це у Telegram повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги , ввечері, у Рівненському районі зафіксовано 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами ЗСУ впоралися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав він.