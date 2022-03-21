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Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині, три з них відбила ППО, - ОВА

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Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині, три з них відбила ППО, - ОВА
Війська РФ завдали ракетного удару по Рівненському району.

Про це у Telegram повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги , ввечері, у Рівненському районі зафіксовано 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами ЗСУ впоралися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Kif Kroker
    Та він вже на ладан дихає, йому ті сірники до лампочки, а в пеклі все на газу з п'єзо запалом
  • Rino Onix
    У росіян вже моральний надлом - їх б'ють скрізь, багато де покидають раніше зайняті позиції.
  • SuperVsirf .
    там жирік майже 200-й уже
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