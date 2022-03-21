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Швейцарська влада заарештувала в Альпах апартаменти російського олігарха

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Швейцарська влада заарештувала в Альпах апартаменти російського олігарха
Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в Альпах, що, імовірно, належать соратнику Володимира Путіна російському олігарху Пьотру Авену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Управління майна кантону Берн вважає, що апартаменти належать Пьотру Авену, якого Швейцарія назвала довіреною особою президента РФ Путіна і великим акціонером групи, що володіє найбільшим у Росії приватним банком "Альфа".

Трикімнатна квартира розташована на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті в мальовничому Бернському Оберланді, в оточенні снігових вершин.

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Зазначається, що 67-річний Авен не відразу відповів на електронного листа з проханням прокоментувати ситуацію, але пізніше сказав, що оскаржуватиме "неправдиві та необґрунтовані" санкції Європейського Союзу, підтримані Швейцарією.

Нагадуємо, 28 лютого Швейцарія запровадила санкції ЄС щодо сотень росіян.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 березня, закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян, які розв'язали війну проти України.

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Топ коментарі

  • Таракан
    А с кабаевой они не хотят ничего сделать? Или там столько денег занесли, что за ними уже ничего не видно?
  • Sav UA
    фу! гидота! Може все-таки монтажна піна?
  • Roman Kol
    І тільки? Ей, Швейцарія? Гітлер Вас пощадив. Це пуйло не пощадить.
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