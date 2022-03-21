У Білорусі масовий флешмоб: "Живи заради Білорусі, а не помирай заради Росії", - експерт. ФОТО

У Білорусі відбувається масовий флешмоб проти участі в російсько-українській війні. По всій країні розклеєні листівки "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії".

Про це заявила політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У дворах та під’їздах, на дошках оголошень біларуси розклеюють листівки: "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації. Друзі кажуть, що по Мінську таких листівок - маса, а ваш тиранішка Лукашенко наказує комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Ригорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні за РФ проти України?" - написала Кушнір.

Вона вважає, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку розв'язала Росія.

"Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна! Живе Біларусь! Нехай це буде першим кроком до масових протестів із засудженням війни Росії проти України! Боріться, не йдіть вмирати, не йдіть вбивати українців!" - звертається до білорусів Кушнір.

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20 березня у Генштабі України повідомили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. При цьому, відповідно до соцдосліджень, 97% громадян Білорусі негативно ставляться до можливої ​​участі Білорусі у цій війні на боці РФ.