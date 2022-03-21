Путін використовує українських біженців як інструмент проти Євросоюзу, - Боррель

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Путін використовує українських біженців як інструмент проти ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На даний момент нараховується 3,3 мільйонів біженців і потік продовжується. Я переконаний, що Путін використовує біженців як інструмент, як попередження, надсилаючи нам стільки, скільки вони зможуть. Вони не зруйнували транспортну інфраструктуру, вони лише руйнують міста для того, аби вселяти жах цивільним і змушувати їх втікати. Ми готові допомогти усім їм", - сказав він.

Боррель зазначив, що це "симетричний тягар", оскільки деяким краінам-членам ЄС, які межують з Україною, доводиться стикатися з притоком біженців на передовій.

"Сьогодні 30% дітей у Молдові - це діти з України, біженці з України. І освітня система перебуває під великим напруженням, але вони їх повністю інтегрують, дозволяючи їх продовжувати навчання. Вони потребують нашої підтримки. Ми надамо усю підтримку, яку вони потребують для того, аби відповісти на цю складну ситуацію", - додав високий представник Єврокомісії.

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