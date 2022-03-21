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Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Росією, – Подоляк

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Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Росією, – Подоляк
Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Російською Федерацією, оскільки захищає свою свободу і територіальну цілісність.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента, член української делегації Михайло Подоляк в інтерв’ю BBC Україна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подоляк заявив, що позиція РФ пропагандистська, оскільки, на його думку, росіяни загнали себе в ілюзію того, як побудований світ. Своєю чергою, позиція України, публічно озвучена президентом Володимиром Зеленським, полягає в територіальній цілісності та суверенітеті.

"Президент чітко сказав, що територіальна цілісність і суверенітет – це основа основ держави, і я не бачу сенсу проговорювати позиції РФ. Вони можуть заявляти будь-що. Це їхня позиція. Питання в нашій позиції, а наша позиція обстоюються на полях битв. Україна не йде ні на які поступки, бо це наша свобода і наша цілісність", – наголосив Подоляк.

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Водночас він відмовився коментувати будь-які деталі перемовин, поки вони не завершились. Член української делегації лише розповів, що перемовини тривають постійно в режимі онлайн. За його словами, до цього процесу залучено багато консультативних груп. Так, окрім основної переговорної групи, у процесі діалогу беруть участь політичні радники різних держав світу, які працюють у консультативному режимі. Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак. Окрім цього, створено юридичні групи, які все вивіряють.

"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством. Тому що, на відміну від РФ, і ми це пояснюємо на переговорах, ми не можемо без діалогу із суспільством. Адже у нас трохи інший принцип існування держави і суспільства. РФ має іншу конструкцію, там можна прийняти будь-яке рішення і нав'язати суспільству через пропаганду. Ми не можемо на це піти, тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплементувати в загальні міждержавні гарантії безпеки", – додав радник керівника ОП.

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Подоляк наголосив, що українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція. Відповідно він застеріг українців від спекуляцій російської сторони щодо тексту цього документа.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Але компроміси обіцяють винести на референдум! Які ще компроміси з загарбником?
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Ви, *****, або Вові нормальні тексти пишіть, або якось там домовтись, що брехати!!
  • CrossFirenko
    Мову? Віру? Армію? Територію?
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