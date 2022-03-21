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Блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, - Подоляк

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Блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, - Подоляк
Україна не просить НАТО, щоб Альянс втручався у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кажемо НАТО: давайте закриємо небо, наприклад, давайте зробимо так, щоб не було геноциду мирного населення, це об'єктивні речі. Ми не кажемо, щоб ви втручалися у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни. Але давайте вирішимо якісь гуманітарні проблеми, адже це аспект європейської безпеки.

І що ми отримали - ви не закриваєте нам небо, ви стоїте в стороні, у цей час 10 млн людей шукають, де їм жити, 3 млн вже поїхали за кордон. Це ж гуманітарна катастрофа Європи", - розповів він.

"Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі. А не лише говорити публічні заяви про те, що Україна поки що не може бути в НАТО. Адже будь-яка така заява заохочує РФ до більш агресивних дій проти України. А ми хочемо, щоб цього не було. От звідси скепсис", - додав радник глави ОП.

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    Подоляцька гнида, що ти прикривається тим НАТО? Гнида, що там дороги, будуються? Коли референдум?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    за два дня до войны вы сильно оценивали риски , о которых НАТО говорило...даже кричало каждый день на протяжении 2-3 месяцев... так какие сейчас предъявы..
    хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
    они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
  • FT FT
    То как Зеля и Дерьмак послали НАТО и США, и их разведку, радуйтесь что вообще нам дают помощь.
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