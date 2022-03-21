Блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, - Подоляк

Україна не просить НАТО, щоб Альянс втручався у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кажемо НАТО: давайте закриємо небо, наприклад, давайте зробимо так, щоб не було геноциду мирного населення, це об'єктивні речі. Ми не кажемо, щоб ви втручалися у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни. Але давайте вирішимо якісь гуманітарні проблеми, адже це аспект європейської безпеки.

І що ми отримали - ви не закриваєте нам небо, ви стоїте в стороні, у цей час 10 млн людей шукають, де їм жити, 3 млн вже поїхали за кордон. Це ж гуманітарна катастрофа Європи", - розповів він.

"Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі. А не лише говорити публічні заяви про те, що Україна поки що не може бути в НАТО. Адже будь-яка така заява заохочує РФ до більш агресивних дій проти України. А ми хочемо, щоб цього не було. От звідси скепсис", - додав радник глави ОП.

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