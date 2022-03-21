За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС
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Українські військові протягом поточної доби успішно відбили 13 атак ворог та завдали значних втрат російським окупантам на Донецькому та Луганському напрямках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Українські захисники знищили: 14 танків; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артилерійські системи; 4 автомобіля. Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб", - йдеться у повідомлені.
Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.
Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".