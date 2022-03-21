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За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС

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За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС
Українські військові протягом поточної доби успішно відбили 13 атак ворог та завдали значних втрат російським окупантам на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Українські захисники знищили: 14 танків; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артилерійські системи; 4 автомобіля. Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб", - йдеться у повідомлені.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.

Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

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Топ коментарі

  • vadyan
    Норм статистика, так держать. Это за день и только на Донбассе!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Наші хлопці - краща армія світу!
  • JleXa BaCuJl6eB
    А где жаренные москали . Цензор пощади я так не усну .
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