Угорщина проти безполітної зони над Україною, миротворців і ембарго на російський газ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на видання hirado.ru.
Також країна проти миротворчих місій в Україні - це може призвести до сухопутного конфлікту з НАТО. Так само Угорщина проти і поставок зброї Україні через її території.
"Оскільки такі вантажі вважаються військовими об’єктами, які підлягають знищенню", - пояснює Петер Сіярто.
Угорщина також не підтримуватиме санкції Європейського союзу, що стосуються ембарго на російські енергоносії. Це для угорців "червона лінія".
Пан Сіярто поскаржився й на відсутність фінансування від ЄС на підтримку біженців в Угорщині та Польщі, адже "поки ми (Польща й Угорщина - Ред.) несемо цей тягар від імені Європейського Союзу, ми є двома країнами, яким не виділяються кошти ЄС (на це - Ред.)".
Раніше президент Угорщини Віктор Орбан ще раз наголосив, що його країна не підтримує блокування російських нафти та газу. Бо угорська економіка "просто не може функціонувати" без російських вуглеводнів.