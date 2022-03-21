Угорщина проти безполітної зони над Україною, миротворців і ембарго на російський газ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у розмові з журналістами, що угорці проти створення безполітної зони над Україною. Адже це несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на видання hirado.ru.

Також країна проти миротворчих місій в Україні - це може призвести до сухопутного конфлікту з НАТО. Так само Угорщина проти і поставок зброї Україні через її території.

"Оскільки такі вантажі вважаються військовими об’єктами, які підлягають знищенню", - пояснює Петер Сіярто.

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Угорщина також не підтримуватиме санкції Європейського союзу, що стосуються ембарго на російські енергоносії. Це для угорців "червона лінія".

Пан Сіярто поскаржився й на відсутність фінансування від ЄС на підтримку біженців в Угорщині та Польщі, адже "поки ми (Польща й Угорщина - Ред.) несемо цей тягар від імені Європейського Союзу, ми є двома країнами, яким не виділяються кошти ЄС (на це - Ред.)".

Раніше президент Угорщини Віктор Орбан ще раз наголосив, що його країна не підтримує блокування російських нафти та газу. Бо угорська економіка "просто не може функціонувати" без російських вуглеводнів.

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