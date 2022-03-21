У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Цимбалюк підкреслив: "Збройні сили Російської Федерації у війні проти України зазнали величезних втрат серед артилерійських підрозділів. З метою їхнього заповнення на базі курсантів військових вузів Росії формуються артилерійські дивізіони, які незабаром будуть перекинуті на Україну.
Наприклад, у Михайлівській артилерійській академії (Санкт-Петербург) вже сформовано два артилерійські дивізіони. Офіцерські посади у дивізіонах займають викладачі академії, а рядові та сержантські посади – курсанти факультету ракетних військ та артилерії. Після проведення бойового злагодження дивізіони будуть направлені в зону бойових дій в Україну. Наразі проводиться формування третього артилерійського дивізіону".