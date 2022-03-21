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У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк

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У російських окупантів величезні втрати в артилерії. Наразі нові дивізіони формуються з курсантів, а командирами стають викладачі, - Цимбалюк
Український журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про величезний дефіцит артилеристів у окупантів. На війну з Україною кидають курсантів училищ та їхніх викладачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Цимбалюк підкреслив: "Збройні сили Російської Федерації у війні проти України зазнали величезних втрат серед артилерійських підрозділів. З метою їхнього заповнення на базі курсантів військових вузів Росії формуються артилерійські дивізіони, які незабаром будуть перекинуті на Україну.

Наприклад, у Михайлівській артилерійській академії (Санкт-Петербург) вже сформовано два артилерійські дивізіони. Офіцерські посади у дивізіонах займають викладачі академії, а рядові та сержантські посади – курсанти факультету ракетних військ та артилерії. Після проведення бойового злагодження дивізіони будуть направлені в зону бойових дій в Україну. Наразі проводиться формування третього артилерійського дивізіону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    А ССО попереджали, що в полон вас не братимуть- от і маєте.
  • Перехватчик
  • Перехватчик
    ibubenagain


    @ibubenagain

    ·
    7 ч



    Похоже Рамзану Кадырову уже скоро придётся наслаждаться общением с шайтаном в аду.
    ОАЭ под нажимом США собирается заморозить его активы в этой стране.
    Также как и Саудовская Аравия. Без них он уже точно будет не жилец
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