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Без зустрічі з Путіним важко зрозуміти, на що готова РФ, щоб зупинити війну, - Зеленський

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Без зустрічі з Путіним важко зрозуміти, на що готова РФ, щоб зупинити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі з Путіним складно зрозуміти, на що готова Росія, аби зупинити війну.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю громадським телекомпаніям низки європейських країн, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації у будь-якому форматі – і я його повторював і пропонував кілька років – я вважаю, що без цієї зустрічі до кінця не зрозуміти реально: на що вони готові заради того, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси", - сказав президент.

Зеленський заявив, що не може назвати "ціну" російсько-української війни.

"Знаю лише одне: втрату нашого населення нам не простить історія, втрату нашого народу нам не простить наша держава. Але й втрату наших територій нам не пробачать наші майбутні покоління та скажуть: а за що воювали?" - додав він.

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Топ коментарі

  • ВячеславVID
    У цьому шаленому світі є дві константи:
    1) кацапи стабільно лізуть в Чорнобаївку;
    2) Зеленський стабільно хоче заглянути в очі.
  • ПП Уксусов
    Ипать, знов "зарибугроші"...
  • Green sheet
    На что готова РФ чтобы остановить войну? Ты совсем бл***дебилоид прокуренный? РФ стягивало солдат и технику со всего потому что хочет остановить войну? Типо Украина во всем виновата? ***** тебе тупому дол***бу 1000 раз сказал что на Украине не остановится потому что границы РФ нигде не заканчиваются
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