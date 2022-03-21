США і союзники обговорюють надання Україні ППО великої дальності, – Пентагон

Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України для протистояння вторгненню РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів про "активні консультації" Вашингтона із союзниками. Їхня мета – допомога Україні системами ППО.

"США ведуть "постійні переговори" з іншими країнами, щоб надати Україні "види засобів захисту, зокрема протиповітряну оборону великої дальності, які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати", – заявив речник Міноборони.

Нагадаємо, що США та ще 12 країн підписали заяву щодо нагальної модернізації ППО України.

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