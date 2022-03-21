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США і союзники обговорюють надання Україні ППО великої дальності, – Пентагон

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США і союзники обговорюють надання Україні ППО великої дальності, – Пентагон
Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України для протистояння вторгненню РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів про "активні консультації" Вашингтона із союзниками. Їхня мета – допомога Україні системами ППО.

"США ведуть "постійні переговори" з іншими країнами, щоб надати Україні "види засобів захисту, зокрема протиповітряну оборону великої дальності, які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати", – заявив речник Міноборони.

Нагадаємо, що США та ще 12 країн підписали заяву щодо нагальної модернізації ППО України.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Спутник News АТО


    @SputnikATO

    ·
    13 ч



    Тайвань передає Україні дрони вартістю на 1млн$

  • Taras Klunyk
    шевелитесь там
  • Перехватчик
    Sasha Sotnik


    @sasha_sotnik

    ·
    8 ч



    Есть и хорошая новость. В оккупированном рашистами поселке Старый Салтов (Харьковская обл.) украинцы расстреляли патруль оккупантов из охотничьих ружей.
    Убито 3 путло-фашиста. Один из них - кадыровец. Будет зашит в свиную шкуру и отправлен к шайтану.
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