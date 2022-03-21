Російські спецслужби намагалися дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Угорська громада чітко і злагоджено локалізувала цю атаку, - ОВА

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив про те, що в області були ліквідовані спроби дестабілізації обстановки через розіграш етнічної карти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник закарпатської ОВА Віктор Микита написав у телеграмі.

Він відзначив: "Фіксуємо підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття.



Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.



Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".



Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Ситуація повністю контрольована.

Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.



У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття! Ми переможемо, ми – на своїй землі!"

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