Новини • Агресія Росії проти України, Війна

США не бачать готовності Путіна зупинити війну в Україні, - Держдеп

9 82148
Сполучені Штати продовжують підтримувати дипломатичні зусилля України, спрямовані на припинення війни з боку Росії, однак не бачать жодних ознак готовності Путіна зупиняти агресію.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.

"Однак президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.

Водночас він підкреслив, хоч би як і коли завершилася агресія РФ, "США, міжнародне співтовариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою кремля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на РФ, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Харьков Сумской
    Вы только перезагрузку очередную не придумайте.

    И Шольцу пи*ды дайте, чтобы с эмбарго не тянул.

    Рашка по этим ценам получает сейчас 0,8 млрд в день.
  • Royal Flush d24c21f6
    война и смерть должна прийти в дома кацапов
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини