Сербія надаватиме річний притулок для українців
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.
Як зазначається, тимчасовий захист триває один рік, й рахується з 18 березня.
Рішення поширюється на громадян України та членів їхніх сімей, а також осіб без громадянства та іноземних громадян, які мають притулок або прирівняний до нього національний захист в Україні, та членів їх сімей з дозволеним місцем проживання в Україні.
Це норма також стосується громадян України та членів їхніх сімей, які на момент ухвалення рішення перебували в Сербії на законних підставах і їх право на проживання втратило чинність до скасування рішення про тимчасовий захист.
Міністерство внутрішніх справ Сербії займається реєстрацією осіб, яким надано цей статус, приймаючи рішення по кожній особі окремо.