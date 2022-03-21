Сербія надаватиме річний притулок для українців

Уряд Сербії вперше використав правовий механізм притулку та тимчасового захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

Як зазначається, тимчасовий захист триває один рік, й рахується з 18 березня.

Рішення поширюється на громадян України та членів їхніх сімей, а також осіб без громадянства та іноземних громадян, які мають притулок або прирівняний до нього національний захист в Україні, та членів їх сімей з дозволеним місцем проживання в Україні.

Це норма також стосується громадян України та членів їхніх сімей, які на момент ухвалення рішення перебували в Сербії на законних підставах і їх право на проживання втратило чинність до скасування рішення про тимчасовий захист.

Міністерство внутрішніх справ Сербії займається реєстрацією осіб, яким надано цей статус, приймаючи рішення по кожній особі окремо.

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