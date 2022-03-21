Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: "Оберіть людяність, а не військові злочини"

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав американську компанію Johnson & Johnson піти з російського ринку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відмовившись піти з Росії, Johnson & Johnson віддала перевагу кровному прибутку. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати безневинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей. Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Зробити те, що треба. Оберіть людяність, а не військові злочини", - йдеться в повідомленні.

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