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Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: "Оберіть людяність, а не військові злочини"

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Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: "Оберіть людяність, а не військові злочини"
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав американську компанію Johnson & Johnson піти з російського ринку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відмовившись піти з Росії, Johnson & Johnson віддала перевагу кровному прибутку. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати безневинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей. Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Зробити те, що треба. Оберіть людяність, а не військові злочини", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба закликав Johnson & Johnson піти з РФ: Оберіть людяність, а не військові злочини 01

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Топ коментарі

  • Елена Степная
    Johnson & Johnson - ганьба вам! Бізнес на крові. Гроші не смердять?
  • Sophia-Maria Duglass
  • Vitia Ma
    Кулеба молодець, знає своє діло! Така антиреклама дуже б'є по великим корпораціям в цивілізованих країнах. Населення цивілізованих країн знаючи які компанії фінансують тероризм залишаючись в російській підорасії будуть до них дуже негативно ставитись!
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