У відповідь на санкції Росія буде робити атаки на об'єкти критичної інфраструктури США, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть зазнати кібератаки з боку росії проти урядових установ і об’єктів критично важливої інфраструктури.

Про це глава Білого дому поінформував в офіційній заяві, оприлюдненій у понеділок, із посиланням на дані американської розвідки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Раніше я попереджав, що росія може вдатися до зловмисної кіберактивності проти Сполучених Штатів, у тому числі у відповідь на безпрецедентні економічні наслідки, які ми завдали рф разом із нашими союзниками й партнерами", - наголосив президент США.

Він підкреслив, що це є частиною стратегії Росії.

"Сьогодні моя адміністрація поновлює ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", - зауважив глава Білого дому.

Він підкреслив, що адміністрація США продовжить застосовувати всі інструменти для стримування, зриву, а також – у разі необхідності – реагування на кібератаки проти критично важливої інфраструктури. У цьому зв’язку він закликав бізнес та приватний сектор, який працює у критично важливій інфраструктурі США, також докласти зусиль для посилення кібербезпеки.

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