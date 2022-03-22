Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

На першій зустрічі з Путіним питання окупованих Криму та Донбасу вирішити не вдасться, - Зеленський

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На першій зустрічі з Путіним питання окупованих Криму та Донбасу вирішити не вдасться, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання окупованих Криму та Донбасу на першій зустрічі з Володимиром Путіним вирішити не вдасться.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас - для всіх. І щоб там знайти якийсь вихід, треба зробити цей перший крок, про який я сказав: гарантії безпеки, закінчення війни. Тому що все дуже гаряче. І тому закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити", - пояснив президент.

За словами Зеленського, на першій зустрічі з Путіним він готовий підіймати ці питання.

"Вони актуальні, для нас вони важливі - про окуповані території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що, якщо бути повністю відвертим, й у питаннях гарантії безпеки ми будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом. Цей достатньо довгий процес буде вирішуватись і Радою, і народом України", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Andrey Levenov
    ДАЙ ЛЮДЯМ ОРУЖИЕ, запускай наши резервы в БОЙ дабы добить застопорившихся фашистов!!! У фуйла резервов нет и он их лихорадочно ищет а у нас ЕСТЬ и много, но мы этого не делаем.... Какие нафих переговоры да ещё и с такой позиции??? За что люди погибали??? чтобы вернуть всё как было до 24??? это шутка??? ты нам трындел про 91 год, сейчас уже "не вдастся"! я прост ов шоке, опять из-за какого-то гундосого дятла мы за несколько шагов до разгрома фашистов подпишем какую-то позорную бумажку и будем ждать ещё 5-8 лет до второго витка войны где они уже учтя ошибки подготовятся лучше.......
  • CrossFirenko
    Який ще може бути вихід крім повернення нам наших територій. Які тут компроміси?
  • Вадим Петришин 68f6c42b
    Которое кажучи, все так як ми і боялися. Крим і Донбас не повертаєм, при цьому виконуємо всі решта забаганки *****, про що кацапи і повідомляли. Не дай бог, тобі, Вовка, таке підписати...
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