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Пропаганда в РФ вдвічі занижує статистику загиблих військових на війні проти України, - Подоляк

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Пропаганда в РФ вдвічі занижує статистику загиблих військових на війні проти України, - Подоляк
Російські окупанти намагаються приховати втрати у своїх лавах.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше…", - йдеться в повідомленні.

"Офіційний речник МО РФ Конашенков усе це озвучив у деталях на сторінках російської "Комсомольської правди". Але майже відразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", - додав Подоляк.

За словами Подоляка, оригінал статті спочатку було видалено, а потім відредаговано. Однак матеріал зберігся в архіві інтернету.

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Топ коментарі

  • Павло Васильович
    Как же вы задолбали... С какого перепугу вы решили, что для них гибель десятков тысяч это катастрофа? Они празднуют гибель 50 миллионов только своих и для них это норм...
  • Яукр
    Вже завоняли усі поля, везіть своїх кацездохів до мамок алкачок.
  • три - пятнадцать
    плювати на кацапячу пропаганду, аби кацапів менше було.
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