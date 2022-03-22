Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді на Сумщині, - Живицький

Російські окупанти у Тростянецькій громаді чинять справжній терор та геноцид.

Про це у відеозверненні заявив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу зупинитися на ситуації, яка склалася у Тростянецькій громаді, це саме місто Тростянець, це навколишні села… там уже 3-й тиждень продовжується терор російських фашистів. На жаль, вони не зупиняються, вони йдуть на ротацію – приходять нові, більш безжалісні, більш жорстокі, більш безглузді", - зазначив Живицький.

За його словами, ОВА працює над тим, щоб тростянчан звільнити від цієї навали.

"Те, що відбувається у Тростянецькій громаді, це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних мешканців. Дякую сьогодні медикам Тростянця, які під обстрілами, які під кулями їдуть щодня на роботу. ... Сьогодні був угнаний останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Тростянецької центральної допомоги, станція лишилася без жодного транспорту", - додав Живицький.

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